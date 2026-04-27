Внимание, розыск: пропал 58-летний Давид Кей из Раананы
время публикации: 27 апреля 2026 г., 08:37 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 08:37
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 58-летнего Давида Кея, жителя Раананы. В последний раз его видели утром 26 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 1.75, среднего телосложения, светлые волосы, светлые глаза.
Примерно описание одежды: по всей видимости, был в спортивной велосипедной форме.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 09-7473444.