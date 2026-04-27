ЦАХАЛ: БПЛА из Ливана "потеряли", одна из тревог была ложной

Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала недавние события на севере Израиля, где трижды в течение часа звучала тревога "Цева адом".

ЦАХАЛ заявляет: после тревоги в 7:40 связь с предполагаемой воздушной целью, запущенной из Ливана на территорию Израиля (БПЛА), была потеряна. О пострадавших не сообщается.

Предупреждения о ракетном обстреле были выпущены в связи с опасениями по поводу падения осколков ракеты-перехватчика.

В 08:05 тревога была ложной.