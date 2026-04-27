ЦАХАЛ: БПЛА из Ливана "потеряли", одна из тревог была ложной
время публикации: 27 апреля 2026 г., 08:22 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 08:27
Пресс-служба ЦАХАЛа прокомментировала недавние события на севере Израиля, где трижды в течение часа звучала тревога "Цева адом".
ЦАХАЛ заявляет: после тревоги в 7:40 связь с предполагаемой воздушной целью, запущенной из Ливана на территорию Израиля (БПЛА), была потеряна. О пострадавших не сообщается.
Предупреждения о ракетном обстреле были выпущены в связи с опасениями по поводу падения осколков ракеты-перехватчика.
В 08:05 тревога была ложной.
