Боевики "Хизбаллы" запустили ударный беспилотник по израильским военнослужащим

Некоторое время назад боевики террористической организации "Хизбалла" запустили ударный беспилотник по израильским военнослужащим, действующим в Южном Ливане. Беспилотник взорвался рядом с солдатами, пострадавших нет.

Ранее сегодня ВВС успешно перехватили вражеский беспилотник, запущенный в район расположения израильских сил в Южном Ливане. БПЛА не проник в воздушное пространство Израиля, и тревога не была активирована.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что речь идет о новых нарушениях соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".