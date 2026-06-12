"Маккаби"" (Тель-Авив) вышел в финал чемпионата Израиля по баскетболу
время публикации: 12 июня 2026 г., 18:25 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 18:25
В финале чемпионата Израиля по баскетболу встретятся тель-авивские "Апоэль" и "Маккаби".
"Желтые" в третьем матче полуфинальной серии разгромили "Апоэль" (Холон) 89:61.
Счет в серии 3:0.
После 10 минут 20:11, 20 - 42:35, 30 - 67:44.
Самый результативный игрок матча - форвард "Маккаби" Джайлен Хоард, набравший 18 очков.
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