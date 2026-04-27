ЦАХАЛ уничтожил 14 километров подземных туннелей на севере сектора Газы

Военнослужащие Северной бригады и бойцы военно-инженерного подразделения "Яалом" в последние месяцы продолжают целенаправленную операцию по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАСа на севере сектора Газы, в целом, и в районе Бейт-Хануна, в частности, к востоку от "желтой линии".

К настоящему моменту уничтожено около 14 километров подземных туннелей. Внутри туннелей были обнаружены помещения для пребывания боевиков и большое количество оружия и боеприпасов. Израильские военнослужащие продолжают зачистку района.

За последние месяцы были ликвидированы около 70 боевиков, которые нарушили соглашение о прекращении огня и представляли непосредственную угрозу.

Израильские подразделения развернуты на местности в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любых непосредственных угроз.