27 апреля 2026
27 апреля 2026
27 апреля 2026
последняя новость: 16:04
27 апреля 2026
Израиль

ЦАХАЛ уничтожил 14 километров подземных туннелей на севере сектора Газы

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 27 апреля 2026 г., 15:24 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 15:24
ЦАХАЛ уничтожил 14 километров подземных туннелей на севере сектора Газы
Военнослужащие Северной бригады и бойцы военно-инженерного подразделения "Яалом" в последние месяцы продолжают целенаправленную операцию по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАСа на севере сектора Газы, в целом, и в районе Бейт-Хануна, в частности, к востоку от "желтой линии".

К настоящему моменту уничтожено около 14 километров подземных туннелей. Внутри туннелей были обнаружены помещения для пребывания боевиков и большое количество оружия и боеприпасов. Израильские военнослужащие продолжают зачистку района.

За последние месяцы были ликвидированы около 70 боевиков, которые нарушили соглашение о прекращении огня и представляли непосредственную угрозу.

Израильские подразделения развернуты на местности в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любых непосредственных угроз.

