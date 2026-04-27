Вновь отменены показания Нетаниягу в суде

"Кан" сообщает, что отменены показания премьер-министра Биньямина Нетаниягу по его уголовному делу, запланированные на сегодня, 27 апреля. Об отмене было объявлено примерно за полтора часа до начала заседания.

Нетаниягу должен был вернуться на скамью свидетелей по "делам 1000, 2000 и 4000" после почти двухмесячного перерыва.

В последние месяцы заседания с участием Нетаниягу неоднократно переносились или отменялись по просьбе главы правительства, в том числе из-за вопросов безопасности и срочных государственных дел.