Израиль

ЦАХАЛ: на юге Ливана уничтожены десятки объектов "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:13
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы бригады "Голани" в последние дни уничтожили более 50 террористических объектов в южном Ливане, включая подземный комплекс "Хизбаллы", предназначенный для атак на силы ЦАХАЛа и территорию Израиля.

В ходе рейда в районе Адашит аль-Кусайр военнослужащие обнаружили склад оружия, размещенный в детской комнате: там находились взрывные устройства, автоматы Калашникова, гранаты, ракеты RPG, пулеметы, боеприпасы и боевое снаряжение.

Сообщается также, что 26 апреля боевики "Хизбаллы" запустили ударный беспилотник по силам "Голани", действующим в южном Ливане. БПЛА был перехвачен.

