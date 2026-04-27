27 апреля 2026
Полиция задержала вымогателей, "крышевавших" стройки в Ришон ле-Ционе

время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:07
Полиция задержала вымогателей из Хуры
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила о раскрытии сети вымогателей, которые, по версии следствия, требовали "плату за охрану" с подрядчиков на строительных площадках в районе Ришон ле-Циона, в том числе у компаний, связанных с проектом Шафдан и комплексом "Элеф".

В рамках тайного расследования подразделение по борьбе с рэкетом создало фиктивную строительную компанию, выдававшую себя за легальный бизнес. Спустя некоторое время к ней обратились подозреваемые с требованием платить за "охранные услуги".

После перехода расследования в открытую фазу были проведены обыски по десяти адресам по всей стране. Задержаны 11 подозреваемых, включая владельцев охранных компаний, которые обеспечивали бухгалтерское прикрытие для платежей, полученных от жертв вымогательства. Во время обысков изъяты автомобили класса люкс и наркотики.

Основными фигурантами расследования являются жители бедуинской Хуры.

