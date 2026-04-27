Опрос "Кан": объединение Лапида и Беннета усиливает "Ликуд" и Айзенкота

Вечером 27 апреля телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса, проведенного институтом KANTAR.

Согласно результатам этого опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то "Ликуд" набрал бы 27 мандатов, оставаясь крупнейшей партией парламента. В этом опросе "Ликуд" набирает на два мандата больше, чем в предыдущем.

Объединенный список Беннета и Лапида под названием "Бэяхад" набирает 24 мандата. В прошлом опросе "Кан", Беннет набирал 19 мандатов, Лапид – шесть. Объединение ослабило этот союз на один мандат. Партия "Яшар" усиливается на один мандат и набирает 15 мандатов. "Демократим" Яира Голана набирают 11 мандатов. "Оцма Иегудит" и ШАС – по девять, НДИ – восемь, "Яадут а-Тора" – семь, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ – по пять мандатов.

Партии "Кахоль Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Блок коалиционных партий набирает по этому опросу 52 мандата. Блок оппозиционных партий без участия РААМ и ХАДАШ-ТААЛ набирает 58 мандатов. Арабские партии набирают 10 мандатов.

37% опрошенных считают, что Лапид и Беннет должны стремиться к присоединению Гади Айзенкота к их блоку. 31% считает, что такой шаг делать не надо, 32% респондентов не имеют мнения.

В свою очередь, опрос, проведенный институтом "Мидгам" и опубликованный телеканалом "Кешет" дает немного иную картину.

По результатам этого опроса, если бы выборы состоялись сегодня, то блок "Бэяхад" набрал бы 26 мандатов и стал бы крупнейшей фракцией Кнессета.

"Ликуд" набирает 25 мандатов, "Яшар" во главе с Айзенкотом – 15, "Демократим" – 10, ШАС, НДИ и "Оцма Иегудит" – по девять, "Яадут а-Тора" – семь, РААМ и "ХАДАШ-ТААЛ" – по пять.

И в этом опросе "Кахоль Лаван", "Ционут Датит", "Милуимниким" и БАЛАД не проходят электоральный барьер.

Партии оппозиции без учета арабских партий набирают 60 мандатов. Партии коалиции – 50, арабские партии набирают 10 мандатов.