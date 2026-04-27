Pizza Hut продолжит платить зарплату Иману Залки его родным

Сеть пиццерий Pizza Hut разрабатывает программу долгосрочной помощи семье 21-летнего Иману Залки, работавшего в филиале в Петах-Тикве и убитого подростками в День Независимости.

По информации сайта "Мако", представители Pizza Hut связались с родными убитого юноши и намерены с ними встретиться и обсудить помощь после того, как закончится траурная неделя. Одно из предложений заключается в том, что сеть продолжит ежемесячные выплаты семье Залки в размере зарплаты Иману.

На период траура сеть обеспечивает семью всем необходимым для приема израильтян, приходящих выразить соболезнования.

Кроме того, руководство сети прикрепило к работникам, ставшим свидетелями трагедии, группу специалистов по работе с травмой.

Параллельно на платформе Giveback собрано более полутора миллионов шекелей пожертвований от десятков тысяч людей.