27 апреля 2026
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Pizza Hut продолжит платить зарплату Иману Залки его родным

время публикации: 27 апреля 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 20:28
Сеть пиццерий Pizza Hut разрабатывает программу долгосрочной помощи семье 21-летнего Иману Залки, работавшего в филиале в Петах-Тикве и убитого подростками в День Независимости.

По информации сайта "Мако", представители Pizza Hut связались с родными убитого юноши и намерены с ними встретиться и обсудить помощь после того, как закончится траурная неделя. Одно из предложений заключается в том, что сеть продолжит ежемесячные выплаты семье Залки в размере зарплаты Иману.

На период траура сеть обеспечивает семью всем необходимым для приема израильтян, приходящих выразить соболезнования.

Кроме того, руководство сети прикрепило к работникам, ставшим свидетелями трагедии, группу специалистов по работе с травмой.

Параллельно на платформе Giveback собрано более полутора миллионов шекелей пожертвований от десятков тысяч людей.

Ссылки по теме
Задержан девятый подозреваемый в причастности к убийству Иману Залки, ему 14 лет
Семья Залка выступила с заявлением: "Мы не смогли защитить Иману, важно защитить других"
Министр просвещения распорядился провести беседу с подростками о недопустимости насилия
Главный подозреваемый в убийстве Иману Залки отказывается сотрудничать со следствием