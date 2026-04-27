Задержаны подростки из Ат-Тура, бросавшие камни в дома евреев
время публикации: 27 апреля 2026 г., 10:42 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 10:42
Полиция сообщила о задержании четырех несовершеннолетних жителей Ат-Тура, к востоку от Иерусалима, по подозрению в бросании камней в дома, где проживают еврейские семьи.
По данным полиции, вечером 25 апреля во время патрулирования бойцы пограничной полиции заметили четырех подозреваемых в масках, бросавших камни, начали преследование и задержали одного из них. Позднее задержали еще троих подозреваемых, скрывшихся с места происшествия.
Все четверо были допрошены и доставлены в мировой суд Иерусалима, который продлил их арест до 28 апреля.