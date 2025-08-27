ЦАХАЛ опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для беженцев из Газы

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи опубликовал специальное сообщение для жителей города Газа, в котором он подчеркивает необходимость эвакуироваться из города и опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для перемещенных лиц в специально оборудованных для них центрах эвакуации на юге сектора.

"Важное заявление для жителей города Газа и жителей северной части сектора о распространяемых ложных слухов о том, что на юге сектора Газы якобы нет свободного места для переселения жителей перед переходам к следующему этапу войны", – гласит это сообщение.

"Хочу подтвердить, что на юге сектора имеются обширные свободные территории, как в центральном лагере и в лагере аль-Мауаси. На этих территориях нет ни одной палатки, – продолжает Эдраи. – ЦАХАЛ провел обследование этих районов, и на иллюстрации приведены чертежи – для максимальной помощи эвакуирующимся жителям".

"Эвакуация города Газа неизбежна, – подчеркивает глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке. – И каждая семья, переезжающая на юг, получит много гуманитарной помощи, над доставкой которой сейчас ведется работа. ЦАХАЛ начал работу по доставке палаток и подготовке территорий для создания пунктов распределения гуманитарной помощи, прокладке водопровода и других нужд".

Отметим, что дезинформация, распространяемая в палестинских социальных сетях и среди населения – очень распространенная проблема в секторе Газы. ХАМАС заинтересован в максимально возможном присутствии гражданского населения, которое террористы используют в качестве живого щита. Поэтому ХАМАС пытается всеми силами сорвать эвакуацию мирного населения: в ход идут угрозы, распространение ложных слухов и террор.