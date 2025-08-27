x
27 августа 2025
|
последняя новость: 16:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 16:55
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для беженцев из Газы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 августа 2025 г., 16:31 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 16:49
ЦАХАЛ опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для беженцев из Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи опубликовал специальное сообщение для жителей города Газа, в котором он подчеркивает необходимость эвакуироваться из города и опровергает распускаемые ХАМАСом слухи об отсутствии места для перемещенных лиц в специально оборудованных для них центрах эвакуации на юге сектора.

"Важное заявление для жителей города Газа и жителей северной части сектора о распространяемых ложных слухов о том, что на юге сектора Газы якобы нет свободного места для переселения жителей перед переходам к следующему этапу войны", – гласит это сообщение.

"Хочу подтвердить, что на юге сектора имеются обширные свободные территории, как в центральном лагере и в лагере аль-Мауаси. На этих территориях нет ни одной палатки, – продолжает Эдраи. – ЦАХАЛ провел обследование этих районов, и на иллюстрации приведены чертежи – для максимальной помощи эвакуирующимся жителям".

"Эвакуация города Газа неизбежна, – подчеркивает глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке. – И каждая семья, переезжающая на юг, получит много гуманитарной помощи, над доставкой которой сейчас ведется работа. ЦАХАЛ начал работу по доставке палаток и подготовке территорий для создания пунктов распределения гуманитарной помощи, прокладке водопровода и других нужд".

Отметим, что дезинформация, распространяемая в палестинских социальных сетях и среди населения – очень распространенная проблема в секторе Газы. ХАМАС заинтересован в максимально возможном присутствии гражданского населения, которое террористы используют в качестве живого щита. Поэтому ХАМАС пытается всеми силами сорвать эвакуацию мирного населения: в ход идут угрозы, распространение ложных слухов и террор.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 27 августа 2025

ЦАХАЛ строит еще два центра распределения помощи на юге Газы. Фото, видео
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 27 августа 2025

WSJ: Египет готовит палестинские силы безопасности для "поствоенной Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 августа 2025

691-й день войны: обстрел из Йемена, удары в Газе, операции в Иудее и Самарии