WSJ: Египет готовит палестинские силы безопасности для "поствоенной Газы"

Египет начал подготовку "палестинских сил безопасности", которые, по замыслу Каира, смогут после завершения войны взять под свой контроль и обеспечить порядок в секторе Газы под контролем Палестинской администрации, пишет The Wall Street Journal.

В публикации сказано, что на данном этапе подготовку в Египте проходят сотни рекрутов, в основном из структур правоохранительных органов ПА. В итоге планируется сформировать полицейскую структуру численностью до 10 тысяч человек. Причем около 5000 рекрутов должны будут приступить к тренировкам в Египте после достижения соглашения о прекращении огня в Газе.

По сведениям WSJ, подготовка этих сил – часть арабской инициативы при участии Египта, Иордании и арабских стран Персидского залива, которые рассчитывают, что после войны власть в Газе перейдет от ХАМАСа к Палестинской администрации.

Израиль выступает против передачи ПА контроля в Газе. Поэтому инициатива Каира вряд ли найдет поддержку в Иерусалиме без значительного международного давления, в том числе со стороны США.