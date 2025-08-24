x
24 августа 2025
Израиль

Правительство выделит 10 миллионов шекелей на паломничество в Умань

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 24 августа 2025 г., 20:14 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 20:14
Правительство выделит 10 миллионов шекелей на паломничество в Умань
Flash90. Фото: Й.Зелигер

На совещании, которое проводил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, принято решение о выделении 10 миллионов шекелей на паломничество в Умань. По данным новостной службы N12, в совещании участвовали министр транспорта Мири Регев и лидер фракции ШАС Арье Дери.

Корреспондент 13-го телеканала Амир Эттингер в соцсети Х написал, что 10 миллионов шекелей – это сумма, которую требовала Молдова за организацию транзита паломников через ее территорию.

Сумма будет выделена пятью министерствами: канцелярией премьер-министра, транспорта, внутренних дел, иностранных дел и по делам Иерусалима. Из бюджета каждого министерства будут переведены 2 миллиона шекелей.

Арье Дери, в свою очередь, требовал согласовать действия с ЦАХАЛом и не задерживать на паспортном контроле в аэропорту ультраортодоксальных мужчин, подлежащих призыву.

