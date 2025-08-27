ЦАХАЛ: в Газе был уничтожен руководитель "аппарата безопасности" ХАМАСа
время публикации: 27 августа 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 09:52
ЦАХАЛ объявил, что 22 августа в секторе Газы был ликвидирован Махмуд аль-Асуд, командовавший "аппаратом безопасности" террористической организации ХАМАС на западе Газы.
В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террорист был уничтожен в результате авиаудара.
По данным разведки, Махмуд аль-Асуд на протяжении многих лет занимал центральное место в аппарате безопасности ХАМАСа.