ЦАХАЛ: в Газе был уничтожен руководитель "аппарата безопасности" ХАМАСа

ЦАХАЛ объявил, что 22 августа в секторе Газы был ликвидирован Махмуд аль-Асуд, командовавший "аппаратом безопасности" террористической организации ХАМАС на западе Газы.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что террорист был уничтожен в результате авиаудара.

По данным разведки, Махмуд аль-Асуд на протяжении многих лет занимал центральное место в аппарате безопасности ХАМАСа.