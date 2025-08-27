Уточненные данные по операции в Рамалле: конфискованы более 1,5 млн шекелей, девять задержанных

Опубликованы уточненные данные о результатах операции в Рамалле 26 августа, в ходе которой были конфискованы деньги, предназначавшиеся для финансирования террора.

Пресс-служба полиции Израиля сообщает, что в ходе совместной операции ЦАХАЛа и пограничной службы, были изъяты наличные средства на общую сумму 1528832 шекелей (почти $460 тысяч). Эти хранились как в шекелях, так и в иностранной валюте – американские доллары, евро, иорданские динары, и пр.

В ходе операции были арестованы девять подозреваемых в террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в операции были задействованы бойцы дивизии "Биньямин", спецназ "Дувдеван" и силы пограничной полиции. Информация о том, что день из обменного пункта в центре Рамаллы переводились ХАМАСу, была получена общей службой безопасности (ШАБАК).

Ранее арабские источники сообщали, что силы ЦАХАЛа действуют в Рамалле и Аль-Бире. Задержаны подозреваемые. В связи с оказанием сопротивления и попытками помешать проведению операции были применены оружие и спецсредства для разгона толпы. "Красный Полумесяц" заявлял о примерно 20 пострадавших.