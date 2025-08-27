ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен склад морских сил террористов. Видео

ЦАХАЛ продолжает активные боевые действий на территории сектора Газы. Армейская пресс-службах сообщает о действиях трех дивизий, а также ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Силы 162-й дивизии действуют в Джабалии, на севере сектора, и на окраинах города Газа, уничтожая военную инфраструктуру и ликвидируя террористов.

Силы 99-й дивизии действуют на окраинах города Газа, выявляя и уничтожая наземную и подземную военную инфраструктуру. За последние 24 часа они атаковали и уничтожили несколько наблюдательных пунктов, представлявших угрозу израильским войскам.

Силы 36-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Совместно с ВВС ими были уничтожены несколько террористов, разрушена военная инфраструктура. Ударом с воздуха был уничтожен склад морских сил террористов в районе Хан-Юниса.