Израиль

ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен склад морских сил террористов. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 августа 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 10:02
ЦАХАЛ: на юге Газы уничтожен склад морских сил террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает активные боевые действий на территории сектора Газы. Армейская пресс-службах сообщает о действиях трех дивизий, а также ВВС и ВМС ЦАХАЛа.

Силы 162-й дивизии действуют в Джабалии, на севере сектора, и на окраинах города Газа, уничтожая военную инфраструктуру и ликвидируя террористов.

Силы 99-й дивизии действуют на окраинах города Газа, выявляя и уничтожая наземную и подземную военную инфраструктуру. За последние 24 часа они атаковали и уничтожили несколько наблюдательных пунктов, представлявших угрозу израильским войскам.

Силы 36-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Совместно с ВВС ими были уничтожены несколько террористов, разрушена военная инфраструктура. Ударом с воздуха был уничтожен склад морских сил террористов в районе Хан-Юниса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
