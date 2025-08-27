x
27 августа 2025








Израиль

Всеизраильский суд по трудовым спорам запретил забастовку учителей старших классов

Суд
Забастовка
время публикации: 27 августа 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 22:27
Всеизраильский суд по трудовым спорам запретил забастовку учителей старших классов
Ayal Margolin/Flash90

Всеизраильский суд по трудовым спорам по ходатайству центра местной власти, министерства финансов и министерства просвещения запретил забастовку учителей старших классов. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

В решении судей Сигаль Давидов-Мотолы, Роя Полиака, Илана Софера говорится, что большинство аргументов, выдвинутых профсоюзом учителей в пользу проведения забастовки, представляют собой спорные юридические вопросы, которые должны решаться в суде, а не посредством забастовки.

14 августа организация учителей старших классов объявила состояние трудового конфликта в связи с "серьезными нарушениями условий труда", которые, по мнению профсоюза, дают ему право объявить забастовку за считанные дни до начала учебного года.

Основной претензией организации является "односторонняя отмена соглашения о переходе системы образования на 5-дневную рабочую неделю и возможности работы части рабочих часов из дома".

