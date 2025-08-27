x
Израиль

В Лоде застрелен мужчина, полиция ведет расследование

Криминал
время публикации: 27 августа 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 22:08
Полиция расследует убийство в Лоде
Пресс-служба полиции Израиля

В Лоде из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина (примерно 30 лет). Раненый в критическом состоянии доставлен в больницу "Асаф а-Рофе", где врачи констатировали его смерть.

На месте преступления работают следователи и криминалисты. Начат розыск подозреваемых.

По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.

