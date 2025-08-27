В Лоде застрелен мужчина, полиция ведет расследование
время публикации: 27 августа 2025 г., 22:06 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 22:08
В Лоде из огнестрельного оружия был тяжело ранен мужчина (примерно 30 лет). Раненый в критическом состоянии доставлен в больницу "Асаф а-Рофе", где врачи констатировали его смерть.
На месте преступления работают следователи и криминалисты. Начат розыск подозреваемых.
По данным предварительного расследования, речь идет об инциденте на криминальной почве.
