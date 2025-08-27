Группа Турджемана закончила перепроверку отчетов о 7 октября, но рассмотрение этого доклада отложено

Генерал-майор запаса Сами Турджеман, в прошлом командующий Южным военным округом, представил начальнику Генштаба Эялю Замиру отчет по итогам проверки расследований событий 7 октября. Документ содержит оценку качества проведенных расследований и ключевые выводы по исправлению допущенных армией ошибок.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что работа над отчетом была завершена группой Турджемана в срок, однако его дальнейшее рассмотрение будет отложено из-за текущих задач, стоящих перед армией.

В сообщении подчеркивается: как только условия позволят, доклад будет представлен форуму Генерального штаба.