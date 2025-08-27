x
27 августа 2025

Израиль

Группа Турджемана закончила перепроверку отчетов о 7 октября, но рассмотрение этого доклада отложено

ЦАХАЛ
время публикации: 27 августа 2025 г., 20:52 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 20:52
Группа Турджемана закончила перепроверку отчетов о 7 октября, но рассмотрение этого доклада отложено
Yonatan Sindel/Flash90

Генерал-майор запаса Сами Турджеман, в прошлом командующий Южным военным округом, представил начальнику Генштаба Эялю Замиру отчет по итогам проверки расследований событий 7 октября. Документ содержит оценку качества проведенных расследований и ключевые выводы по исправлению допущенных армией ошибок.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подчеркивает, что работа над отчетом была завершена группой Турджемана в срок, однако его дальнейшее рассмотрение будет отложено из-за текущих задач, стоящих перед армией.

В сообщении подчеркивается: как только условия позволят, доклад будет представлен форуму Генерального штаба.

Израиль
