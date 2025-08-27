Нетаниягу и мэр Беэр-Шевы обсудили проблемы столицы Негева и возвращение ей налоговых льгот

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с мэром Беэр-Шевы Рубиком Даниловичем, чтобы обсудить проблемы города, считающегося столицей Негева.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что в ходе встречи был затронут ряд вопросов, главным из которых стала острая необходимость комплексного решения для больницы "Сорока", серьезно пострадавшей от ракетного обстрела из Ирана во время операции "Народ как лев".

Также обсуждалось продвижение статуса Беэр-Шевы как города-метрополии и возвращение ей права на налоговые льготы – шаг, который укрепляет социальную и экономическую составляющую города.

Мэр Данилович поблагодарил премьера за внимание и выразил надежду на скорое практическое решение поднятых вопросов.