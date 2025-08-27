x
27 августа 2025
|
последняя новость: 20:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 августа 2025
|
27 августа 2025
|
последняя новость: 20:20
27 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу и мэр Беэр-Шевы обсудили проблемы столицы Негева и возвращение ей налоговых льгот

Биньямин Нетаниягу
Беэр-Шева
время публикации: 27 августа 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 20:20
Рубик Данилович и Биньямин Нетаниягу
Фото: Хаим Цах, GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии с мэром Беэр-Шевы Рубиком Даниловичем, чтобы обсудить проблемы города, считающегося столицей Негева.

Пресс-служба главы правительства сообщает, что в ходе встречи был затронут ряд вопросов, главным из которых стала острая необходимость комплексного решения для больницы "Сорока", серьезно пострадавшей от ракетного обстрела из Ирана во время операции "Народ как лев".

Также обсуждалось продвижение статуса Беэр-Шевы как города-метрополии и возвращение ей права на налоговые льготы – шаг, который укрепляет социальную и экономическую составляющую города.

Мэр Данилович поблагодарил премьера за внимание и выразил надежду на скорое практическое решение поднятых вопросов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 25 августа 2025

В Беэр-Шеве для строительства 6 новых высоток снесут 14 вилл
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

Имена погибших при обстреле Беэр-Шевы: Михаль Закс, Эйтан Закс, Ноа Богуславски и Наоми Шанан
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июня 2025

208 учебных заведений пострадали в ходе войны с Ираном, некоторые полностью разрушены