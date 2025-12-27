Задержаны двое братьев террориста, виновного в гибели Авивы Маор и Шимшона Мордехая

Пресс-службы полиции и Общей службы безопасности в совместном заявлении сообщили о задержании двух братьев террориста, виновного в гибели 19-летней Авивы Маор и 68-летнего Шимшона Мордехая. Они переданы следователям полиции и ШАБАК.

В сообщении пресс-службы говорится, что розыск братьев террориста (30 и 38 лет) был начат в связи с подозрением, что они все вместе нелегально находились на территории Израиля. Ночью удалось установить, что они прячутся в сельскохозяйственном строении рядом с поселком Арраба. В операции по их задержанию участвовали бойцы Ямам, силы ШАБАКа, полицейские Северного округа и пограничники.

В пятницу, 26 декабря, около полудня в Бейт-Шеане и на 71-й трассе был совершен комбинированный теракт, в результате которого были убиты двое израильтян. Террорист, 37-летний Ахмад Абу ар-Руб, житель Кабатии, был ранен при задержании. В субботу, 27 декабря, был выписан из больницы и доставлен на допрос.

Следствием установлено: террорист работал на гражданина Израиля; автомобиль, который он использовал для совершения нападения, принадлежал его работодателю. Его работодатель задержан.

В ночь на субботу, 27 декабря, в Кабатии была начата операция, в которой были задействованы силы ЦАХАЛа, МАГАВа, ШАБАКа, спецподразделение ШАБАСа. Операция проводилась при поддержке с воздуха ВВС ЦАХАЛа.

В течение ночи был составлен план дома террориста для последующего его разрушения. В соответствии с приказом командующего Центральным военным округом Ави Блута о конфискации дома террориста он опечатан.

В отношении большей части материалов следствия действует судебный запрет на публикацию.