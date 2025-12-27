В Нацерете задержан юрист и комик из США
В пятницу, 26 декабря, в Нацерете полиция задержала Амера Захра, прибывшего в Израиль из США. Как сообщает FOX 2, он был арестован во время выступления в кафе, где проводил стендап-шоу.
Пресс-служба полиции Израиля не публиковала сообщений по поводу этого инцидента.
Причины задержания на данный момент официально не разъяснялись.
По данным телеканала FOX 2, Захр родился в Нацерете, позже эмигрировал в США, работает комиком и юристом, а также является членом совета по образованию города Дирборн (штат Мичиган). В субботу, 27 декабря, он планировал вернуться в США.