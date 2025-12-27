x
27 декабря 2025
|
последняя новость: 09:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2025
|
27 декабря 2025
|
последняя новость: 09:09
27 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Нацерете задержан юрист и комик из США

Полиция
время публикации: 27 декабря 2025 г., 07:51 | последнее обновление: 27 декабря 2025 г., 07:57
В Нацерете задержан юрист и комик из США
Пресс-служба полиции Израиля

В пятницу, 26 декабря, в Нацерете полиция задержала Амера Захра, прибывшего в Израиль из США. Как сообщает FOX 2, он был арестован во время выступления в кафе, где проводил стендап-шоу.

Пресс-служба полиции Израиля не публиковала сообщений по поводу этого инцидента.

Причины задержания на данный момент официально не разъяснялись.

По данным телеканала FOX 2, Захр родился в Нацерете, позже эмигрировал в США, работает комиком и юристом, а также является членом совета по образованию города Дирборн (штат Мичиган). В субботу, 27 декабря, он планировал вернуться в США.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook