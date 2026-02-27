Лобовое столкновение возле "Пории": пожарные извлекли заблокированного водителя

Три расчета пожарно-спасательной службы Тверии работали на месте серьезной аварии на шоссе 768 неподалеку от больницы "Пория", где произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

Один из водителей в результате аварии оказался заблокирован в кабине. Он получил крайне тяжелые травмы, и пожарные были вынуждены действовать максимально быстро, чтобы спасти его жизнь.

После извлечения пострадавшего из автомобиля он был передан медикам, состояние водителя тяжелое. На месте аварии находятся еще трое пострадавших с травмами разной степени тяжести.