Начальник полиции Хайфы допрошен по подозрению в интимной связи с подчиненными

Полиция
Сексуальное насилие
Коррупция
МАХАШ
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 12:00
Начальник полиции Хайфы допрошен по подозрению в интимной связи с подчиненными
Chaim Goldberg/FLASH90 (Иллюстрация)

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) допросил начальника полиции Хайфы подполковника полиции Эяля Шахара по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью вступления в интимные отношения с двумя сотрудницами полиции.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, задержание было произведено после завершения тайного расследования подозрений о том, что начальник полиции использовал зависимость подчиненных сотрудниц, чтобы вступать с ними в интимные отношения. После допроса его освободили на ограничительных условиях: его на 12 дней отстранили от работы и запретили контактировать с подчиненными.

Допрос был проведен в среду на этой неделе, по словам приближенных Эяля Шахара, он полностью отрицает подозрения и убежден в своей невиновности. По мнению приближенных начальника полиции, речь идет о "карьерной ликвидации", поскольку Шахар должен был пойти на весьма значимое повышение.

Израиль
