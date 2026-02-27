Начальник полиции Хайфы допрошен по подозрению в интимной связи с подчиненными

Отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) допросил начальника полиции Хайфы подполковника полиции Эяля Шахара по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью вступления в интимные отношения с двумя сотрудницами полиции.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, задержание было произведено после завершения тайного расследования подозрений о том, что начальник полиции использовал зависимость подчиненных сотрудниц, чтобы вступать с ними в интимные отношения. После допроса его освободили на ограничительных условиях: его на 12 дней отстранили от работы и запретили контактировать с подчиненными.

Допрос был проведен в среду на этой неделе, по словам приближенных Эяля Шахара, он полностью отрицает подозрения и убежден в своей невиновности. По мнению приближенных начальника полиции, речь идет о "карьерной ликвидации", поскольку Шахар должен был пойти на весьма значимое повышение.