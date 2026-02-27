x
27 февраля 2026
"А-Йом": подозреваемый в изнасиловании подростка журналист утверждает, что не знал возраста

Полиция
Сексуальное насилие
Расследование
Ришон ле-Цион
Холон
время публикации: 27 февраля 2026 г., 11:19 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 11:25
Пресс-служба полиции Израиля

Известный медийный деятель, имя которого запрещено к публикации, был арестован в четверг по подозрению в изнасиловании и содомии 15-летнего мальчика. Как сообщает "А-Йом" со ссылкой на приближенного журналиста, тот в полном шоке от случившегося и полностью отрицает подозрения.

На допросе он заявил: он не знал, что речь идет о несовершеннолетнем, и отрицал утверждения о сексуализированном насилии. Полиция намерена просить срок его содержания под стражей еще на неделю.

Напомним, в четверг вечером было опубликовано сообщение об аресте известного журналиста (изначально утверждалось, что он был арестован у себя дома в Ришон ле-Ционе, "А-Йом" пишет, что речь идет о жителе Холона в возрасте около 40 лет, – прим. ред.)

Расследование было начато после того, как подросток подал заявление в полицию Ришон ле-Циона, сообщив, что он стал жертвой изнасилования. Специалисты по работе с несовершеннолетними взяли у него показания, подросток сообщил имя подозреваемого.

