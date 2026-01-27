x
Израиль

ЦАХАЛ об инциденте на границе с Иорданией: проникновения на территорию Израиля не было

Иордания
Арава
ЦАХАЛ
время публикации: 27 января 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 27 января 2026 г., 22:34
ЦАХАЛ об инциденте на границе с Иорданией: проникновения на территорию Израиля не было
AP Photo/Raad Adayleh

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила подробности об инциденте на границе с Иорданией в районе поселка Паран.

По словам военных, около десяти человек быстро приблизились к границе со стороны Иордании. Их поведение показалось подозрительным. В район были направлены крупные силы ЦАХАЛа, включая специальные подразделения и ВВС, которые провели масштабную операцию по прочесыванию местности и блокированию дорог.

После тщательных поисков военные исключили возможность проникновения на территорию Израиля. Инцидент завершен, угрозы безопасности нет.

Согласно дополнительной информации, на границе действовали иорданские военнослужащие. Ситуация была урегулирована в полной координации с иорданской армией.

Израиль
