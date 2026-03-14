Евролига. "Црвена Звезда" победила "Фенербахче"

В матче тридцать первого тура регулярного чемпината Евролиги "Црвена Звезда" победила "Фенербахче" 79:73.

"Фенербахче" лидирует, одержав 22 победы в 30 играх.

Тель-аввский "Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на пятое место (18 побед в 29 играх).

Тель-авивский "Маккаби" (14 побед в 30 играх) занимает 13-е место.

Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 20:17 и 42:33.

Сербы переломили ход игры в третьей четверти. После 30 минут 61:56 в пользу хозяев.