14 марта 2026
14 марта 2026
14 марта 2026
последняя новость: 11:36
14 марта 2026
Спорт

Евролига. "Црвена Звезда" победила "Фенербахче"

Баскетбол
время публикации: 14 марта 2026 г., 11:05 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 11:11
Евролига. "Црвена Звезда" победила "Фенербахче"
AP Photo/Ryan Sun

В матче тридцать первого тура регулярного чемпината Евролиги "Црвена Звезда" победила "Фенербахче" 79:73.

"Фенербахче" лидирует, одержав 22 победы в 30 играх.

Тель-аввский "Апоэль" одержал вторую победу подряд и поднялся на пятое место (18 побед в 29 играх).

Тель-авивский "Маккаби" (14 побед в 30 играх) занимает 13-е место.

Турки выиграли первую четверть и первую половину матча 20:17 и 42:33.

Сербы переломили ход игры в третьей четверти. После 30 минут 61:56 в пользу хозяев.

Спорт
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 марта 2026

НБА. Дени Авдия набрал 17 очков. "Портленд" победил
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

Евролига. "Маккаби" проиграл "Милану"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

Евролига. "Апоэль" победил "Барселону"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2026

"Трипл-дабл 30 +" Николы Йокича. Результаты матчей НБА