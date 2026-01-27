Reuters: в обмен на разоружение ХАМАС получит амнистию

Администрация США полагает, что разоружение боевиков ХАМАСа в секторе Газы будет увязано с некоей амнистией палестинской террористической группировки. Об этом сообщил агентству Reuters анонимный американский представитель.

Разоружение ХАМАСа предусмотрено планом президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе и восстановлению сектора. Однако, согласно собеседнику агентства, у американской стороны нет уверенности, что палестинская группировка выполнит это условие.

"Многие в ХАМАСе говорят о разоружении. Мы думаем, это произойдет – иначе они нарушат соглашение. Разоружение будет увязано с каким-то видом амнистии. Честно говоря, у нас очень, очень хороший план разоружения", – сказал американский представитель.

Отметим, что 26 января телеканал Sky News Arabia сообщил о существовании договоренности с США, в соответствии с которой ХАМАС сдаст оружие и передаст карты всех туннелей в Газе. Согласно телеканалу, ХАМАС был готов на эти шаги в обмен на признание его "политической партией, против которой не будут предприниматься меры".

Это сообщение было опровергнуто группировкой. "Единственный сценарий, который может обсуждаться при наличии общенационального консенсуса – это временный отказ от оружия без его сдачи", – сообщил представитель ХАМАСа изданию "Ультра Палестин".

Опроверг он и сообщения о существовании договоренности, согласно которой политическое и военное руководство ХАМАСа сможет беспрепятственно и в безопасности покинуть сектор Газы.