ХАМАС отрицает наличие договоренности с США о его разоружении и передачи карт всех туннелей

Источник в террористической группировке ХАМАС опроверг сообщение телеканала Sky News Arabia о существовании договоренности с США, в соответствии с которой группировка сдаст оружие и передаст карты всех туннелей в Газе. Согласно телеканалу, ХАМАС был готов на эти шаги в обмен на признание его "политической партией, против которой не будут предприниматься меры".

Опровержение было опубликовано в палестинском издании "Ультра Палестин".

Источник также опроверг сообщения о существовании договоренности, согласно которой политическое и военное руководство ХАМАСа сможет беспрепятственно и в безопасности покинуть сектор Газы.

Собеседник издания "Ультра Палестин" заявил, что единственный сценарий, который может обсуждаться при наличии общенационального консенсуса – это временный отказ от оружия без его сдачи.