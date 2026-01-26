x
26 января 2026
|
последняя новость: 22:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 22:45
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС отрицает наличие договоренности с США о его разоружении и передачи карт всех туннелей

Газа
Война с ХАМАСом
США
ХАМАС
время публикации: 26 января 2026 г., 22:45 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 22:45
ХАМАС отрицает наличие договоренности с США о его разоружении и передачи карт всех туннелей
AP Photo/Abdel Kareem

Источник в террористической группировке ХАМАС опроверг сообщение телеканала Sky News Arabia о существовании договоренности с США, в соответствии с которой группировка сдаст оружие и передаст карты всех туннелей в Газе. Согласно телеканалу, ХАМАС был готов на эти шаги в обмен на признание его "политической партией, против которой не будут предприниматься меры".

Опровержение было опубликовано в палестинском издании "Ультра Палестин".

Источник также опроверг сообщения о существовании договоренности, согласно которой политическое и военное руководство ХАМАСа сможет беспрепятственно и в безопасности покинуть сектор Газы.

Собеседник издания "Ультра Палестин" заявил, что единственный сценарий, который может обсуждаться при наличии общенационального консенсуса – это временный отказ от оружия без его сдачи.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

Нетаниягу в Кнессете: "Следующий этап это разоружение ХАМАСа и демилитаризация Газы"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 22 января 2026

12 канал ИТВ: переход "Рафиах" может быть открыт в обе стороны на следующей неделе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 января 2026

Кушнер: "Если ХАМАС разоружится, Рафиах можно восстановить за два года"