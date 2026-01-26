Нетаниягу в Кнессете: "Следующий этап это разоружение ХАМАСа и демилитаризация Газы"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с трибуны Кнессета после того, как было объявлено об опознании останков Рана Гвили – последнего из остававшихся в секторе Газы заложников. Сам премьер получил сообщение о возвращении последнего заложника по телефону сразу после того, как идентификация была подтверждена.

Свое выступление Нетаниягу начал с благодарственной молитвы. "Около часа назад мы вернули домой Рана Гвили, героя Израиля, – сообщил глава правительства по завершении молитвы. – В Газе больше нет наших заложников. Больше нет похищенных в Газе. Я благодарю командиров и солдат ЦАХАЛа и бойцов ШАБАКа за безупречное исполнение этой священной миссии. Я обнимаю родителей Рана Гвили, всю его благородную семью. Я смотрел им в глаза, когда я сказал: "Мы вернем Рана домой".

"Я обещал это всем вам, – продолжил Нетаниягу. – Я обещал это всем вам, израильтяне: мы вернем домой всех. Все мы носили такой значок. И сейчас, когда наша миссия выполнена, настало время снять его". В этот момент глава правительства снял значок с желтой ленточкой – символом борьбы за возвращение заложников.

Глава правительства выразил благодарность всем, кто был задействован в борьбе за возвращение похищенных, включая президента США Дональда Трампа, его зятя и советника Джареда Кушнера.

"Мы завершили эту миссию, как я и обещал, – подчеркнул Нетаниягу. – И так же мы завершим остальные наши задачи, которые мы поставили перед собой. Мы переходим к следующему этапу – разоружению ХАМАСа и демилитаризации Газы, а не его восстановлению".