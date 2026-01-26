x
26 января 2026
|
последняя новость: 18:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 18:17
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу в Кнессете: "Следующий этап это разоружение ХАМАСа и демилитаризация Газы"

Биньямин Нетаниягу
Кнессет
время публикации: 26 января 2026 г., 17:16 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 17:24
Нетаниягу в Кнессете: "Следующий этап это разоружение ХАМАСа и демилитаризация Газы"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с трибуны Кнессета после того, как было объявлено об опознании останков Рана Гвили – последнего из остававшихся в секторе Газы заложников. Сам премьер получил сообщение о возвращении последнего заложника по телефону сразу после того, как идентификация была подтверждена.

Свое выступление Нетаниягу начал с благодарственной молитвы. "Около часа назад мы вернули домой Рана Гвили, героя Израиля, – сообщил глава правительства по завершении молитвы. – В Газе больше нет наших заложников. Больше нет похищенных в Газе. Я благодарю командиров и солдат ЦАХАЛа и бойцов ШАБАКа за безупречное исполнение этой священной миссии. Я обнимаю родителей Рана Гвили, всю его благородную семью. Я смотрел им в глаза, когда я сказал: "Мы вернем Рана домой".

"Я обещал это всем вам, – продолжил Нетаниягу. – Я обещал это всем вам, израильтяне: мы вернем домой всех. Все мы носили такой значок. И сейчас, когда наша миссия выполнена, настало время снять его". В этот момент глава правительства снял значок с желтой ленточкой – символом борьбы за возвращение заложников.

Глава правительства выразил благодарность всем, кто был задействован в борьбе за возвращение похищенных, включая президента США Дональда Трампа, его зятя и советника Джареда Кушнера.

"Мы завершили эту миссию, как я и обещал, – подчеркнул Нетаниягу. – И так же мы завершим остальные наши задачи, которые мы поставили перед собой. Мы переходим к следующему этапу – разоружению ХАМАСа и демилитаризации Газы, а не его восстановлению".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 января 2026

Останки последнего заложника Рана Гвили возвращены в Израиль для захоронения
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 января 2026

Завершилось заседание военно-политического кабинета
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 января 2026

Эяль Замир побеседовал с родителями Рана Гвили