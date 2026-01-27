Ран Гвили будет похоронен в среду в своем родном поселке Мейтар

Похороны старшего сержанта Рана Гвили, тело которого было возвращено накануне из сектора Газы в рамках операции "Лев амиц" ("Отважное сердце") состоятся в среду, 28 января, на кладбище в его родном поселке Мейтар.

Церемония прощания пройдет на стадионе поселка в 12:30, и в 14:30 на кладбище Мейтара пройдут похороны.

Старший сержант Ран Гвили, 24-летний боец ЯСАМ, погиб в бою с террористами утром 7 октября 2023 года, после чего его тело было похищено и вывезено в сектор Газы. После 843 дней в плену останки Рана Гвили были возвращены.

Старший сержант Ран Гвили (24 года, из поселка Мейтар) служил в подразделении ЯСАМ "Негев" в Южном округе. Он гордился службой в полиции и тем, что носит синюю полицейскую форму.

Утром "черной субботы" Ран Гвили находился дома в связи с травмой: он сломал плечо в результате аварии на мотоцикле. Услышав о проникновении террористов, он надел форму и выехал помогать товарищам по подразделению в бою. По пути он столкнулся с террористами, самоотверженно сражался с ними у въезда в кибуц Алумим. После того, как у Рана Гвили закончились боеприпасы, он был убит. Его тело террористы похитили в Газу.

Ран был человеком с огромным сердцем, настоящим другом, любимым всеми. Он всегда радовался жизни, говорил с людьми на равных. Рану было 24 года. У него остались родители Талик и Ицик, брат Омри, сестра Шира.