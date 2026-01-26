Удар по Ирану: что США уже собрали в регионе и какие сценарии остаются на столе

Вероятность американского удара по Ирану остается высокой – к такому выводу приходит военный аналитик Давид Шарп. По его словам, решение об атаке в Вашингтоне уже принималось и было отменено в последний момент, но за прошедшее время США существенно усилили свою группировку на Ближнем Востоке.

В регионе развернут авианосец Abraham Lincoln, истребители F-15 и F-18, штурмовики A-10, стратегическая авиация и корабли с крылатыми ракетами "Томагавк". При этом ключевая проблема для США – отказ большинства арабских стран предоставить свое воздушное пространство, что усложняет планирование ударов.

Шарп подробно разбирает возможные сценарии: от ограниченного "сигнального" удара до масштабной операции с попыткой ликвидации высшего руководства Ирана. Каждый вариант несет риск иранского ответа – по американским объектам, союзникам в Персидском заливе и, с высокой вероятностью, по Израилю.

При этом Израиль, по оценке аналитика, готовится к худшим сценариям, не исключая прямого вовлечения в конфликт. Каким будет политическое решение Трампа, когда сбор сил завершится и что может стать спусковым крючком – об этом подробно в новом видео Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".