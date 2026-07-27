Возле поселка Нир-Цви машина сбила иностранного рабочего на электровелосипеде
время публикации: 27 июля 2026 г., 19:33 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 19:33
Возле поселка Нир-Цви машина сбила иностранного рабочего на электровелосипеде
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На 44-й трассе, недалеко от поселка Нир-Цви, машина сбила мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист, являющийся иностранным рабочим (мужчина примерно 30 лет), получил травмы головы и конечностей.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2026