Возле поселка Нир-Цви машина сбила иностранного рабочего на электровелосипеде

На 44-й трассе, недалеко от поселка Нир-Цви, машина сбила мужчину, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист, являющийся иностранным рабочим (мужчина примерно 30 лет), получил травмы головы и конечностей.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.