ДТП возле кибуца Нир-Элиягу, состояние одного из пострадавших критическое

На 5504-й трассе, недалеко от кибуца Нир-Элиягу, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что водитель легковушки (примерно 18 лет) получил тяжелую травму головы, его состояние критическое. Ведутся работы по извлечению его из машины.

Пассажир легковушки (примерно 18 лет) получил травмы головы и конечностей, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Бейлинсон".

Водитель автобуса с легкими травмами доставлен в больницу "Меир".

Дорожная полиция ведет расследование обстоятельств аварии.