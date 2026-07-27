Профсоюз соцработников объявил состояние трудового конфликта
время публикации: 27 июля 2026 г., 18:51 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 18:51
Профсоюз соцработников объявил состояние трудового конфликта
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Профсоюзная организация социальных работников в органах местного самоуправления, в которой состоят около 7400 человек, объявила состояние трудового конфликта.
В профсоюзе заявляют, что закон о социальных услугах для людей с ограниченными возможностями значительно увеличил объем работы, однако дополнительных ставок было выделено недостаточно. Это привело к росту нагрузки и профессиональному выгоранию. Профсоюз требует выделения ресурсов, необходимых для полноценного выполнения закона.
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