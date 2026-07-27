Внимание, розыск: пропал 71-летний Леонид Левицкий из Кирьят-Гата
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:34 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:34
Внимание, розыск: пропал 71-летний Леонид Левицкий из Кирьят-Гата
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Израильская полиция просит общественность о помощи по розыску пропавшего 71-летнего Леонида Левицкого, жителя Кирьят-Гата. Последний раз его видели на площади Халуца в Кирьят-Гате.
Приметы пропавшего: рост 160 см, карие глаза. На нем была коричневая рубашка и серые брюки.
Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом по телефону горячей линии полиции 100 или в отделение в Кирьят-Гате по номеру 08-6872222.