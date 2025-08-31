x
|
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
последняя новость: 16:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

БАГАЦ отклонил требование отца погибшей в Кирьят-Бялике малышки об эксгумации тела

Судебные решения
Верховный суд/БАГАЦ
Животные
Суд
время публикации: 31 августа 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 15:05
БАГАЦ отклонил требование отца погибшей в Кирьят-Бялике малышки об эксгумации тела
Yonatan Sindel/Flash90

Высший суд справедливости отклонил требование отца погибшей в Кирьят-Бялике девочки об эксгумации тела ребенка для проведения тщательной экспертизы по установлению причины смерти. БАГАЦ поддержал позицию матери ребенка и полиции, которые настаивают, что девочка погибла от укуса собаки.

Отец малышки утверждал, что существуют сомнения в отношении того, что именно питбуль стал виновником смерти девочки. Свои утверждения он подкрепил экспертным заключением главы института судебной медицины доктора Хена Кугеля, согласно которому по фотографиям из следственного дела нельзя однозначно заключить, что смерть младенца произошла от укуса собаки.

В заключении специалиста указано, что по данным медицинских отчетов и по фотографиям травмы, нанесенной младенцу в области головы, невозможно дать достоверное заключение "относительно механизма причинения повреждений". В связи с этим эксперт рекомендовал провести вскрытие.

Однако мать ребенка категорически отказалась дать согласие на эксгумацию тела малышки, и окружной суд отказал в выполнении просьбы отца девочки. Тогда он обратился в БАГАЦ. В своем обращении он подчеркивал, что на видео с места происшествия видно, что мать девочки в окровавленной одежде, в то время как морда собаки, якобы загрызшей ребенка, абсолютно чистая и без следов крови. БАГАЦ, как сказано выше, требование отклонил.

Израиль
