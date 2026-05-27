ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы военного крыла ХАМАСа Мухаммада Удэ

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальное подтверждение ликвидации нового руководителя военного крыла ХАМАСа "Бригады Изз ад-Дина аль-Касама" и бывшего руководителя разведывательного штаба организации Мухаммада Удэ, осуществленной в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности ШАБАК.

В рамках совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа были атакованы несколько зданий в центре города Газа, где укрывался Мухаммад Удэ. Операция стала результатом многомесячного разведывательного наблюдения за его передвижениями и деятельностью его помощников в ХАМАСе.

Параллельно была атакована соседняя квартира боевика ХАМАСа, участвовавшего в нападении 7 октября и входившего в круг помощников Удэ.

Последние две недели Удэ возглавлял военное крыло ХАМАСа после ликвидации Изз ад-Дина аль-Хаддада. В предыдущие годы он руководил разведывательным штабом организации.

В рамках своей деятельности Удэ отвечал за планирование и координацию целей атак и рейдов боевиков ХАМАСа во время резни 7 октября. Кроме того, на протяжении всей войны он участвовал в координации многочисленных терактов и руководил сбором и анализом разведданных для подготовки атак против сил ЦАХАЛа и граждан Государства Израиль.

Разведывательный аппарат ХАМАСа под его руководством обеспечивал поддержку террористической деятельности организации и создавал инфраструктуру для операций, представлявших угрозу для израильских военных и гражданских лиц.

По заявлению ЦАХАЛа, Мухаммад Удэ был одним из последних высокопоставленных командиров военного крыла ХАМАСа, принимавших участие в планировании и реализации нападения 7 октября, а также в руководстве боевыми действиями против израильских сил.

Его ликвидация является существенным ударом по попыткам восстановления террористической организации ХАМАС.