ЦАХАЛ намерен запретить офицерам пользоваться смартфонами с операционной системой Android
время публикации: 27 ноября 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 10:46
Командование Армии обороны Израиля намерено в ближайшее время издать приказ, запрещающий офицерам использовать смартфоны с операционной системой Android в военных целях, сообщает корреспондент "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.
В последние годы офицеры ЦАХАЛа в звании полковника и выше по соображениям информационной безопасности получали только устройства iPhone, исходя из предположения, что устройства с ОС Android более уязвимы и легче поддаются взлому и слежке.
Напомним, что ранее ЦАХАЛ объявил о полном запрете на въезд автомобилей китайского производства на военные базы и начал выводить из автопарка китайские автомобили Chery, которые поставлялись офицерам с начала 2022 года.