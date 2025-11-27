x
27 ноября 2025
27 ноября 2025
27 ноября 2025
последняя новость: 11:06
27 ноября 2025
Израиль

ЦАХАЛ намерен запретить офицерам пользоваться смартфонами с операционной системой Android

Связь
шпионаж
ЦАХАЛ
время публикации: 27 ноября 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 10:46
Liba Farkash/Flash90

Командование Армии обороны Израиля намерено в ближайшее время издать приказ, запрещающий офицерам использовать смартфоны с операционной системой Android в военных целях, сообщает корреспондент "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

В последние годы офицеры ЦАХАЛа в звании полковника и выше по соображениям информационной безопасности получали только устройства iPhone, исходя из предположения, что устройства с ОС Android более уязвимы и легче поддаются взлому и слежке.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ объявил о полном запрете на въезд автомобилей китайского производства на военные базы и начал выводить из автопарка китайские автомобили Chery, которые поставлялись офицерам с начала 2022 года.

