ЦАХАЛ намерен запретить офицерам пользоваться смартфонами с операционной системой Android

Командование Армии обороны Израиля намерено в ближайшее время издать приказ, запрещающий офицерам использовать смартфоны с операционной системой Android в военных целях, сообщает корреспондент "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош.

В последние годы офицеры ЦАХАЛа в звании полковника и выше по соображениям информационной безопасности получали только устройства iPhone, исходя из предположения, что устройства с ОС Android более уязвимы и легче поддаются взлому и слежке.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ объявил о полном запрете на въезд автомобилей китайского производства на военные базы и начал выводить из автопарка китайские автомобили Chery, которые поставлялись офицерам с начала 2022 года.