Условия на пляжах Израиля: тепло, но купание запрещено

В эти выходные, 27-29 ноября, в прибрежных районах будет тепло. В четверг температура выше среднесезонной, в пятницу-субботу немного прохладней. Волнение незначительное, как обычно бывает при устойчивом восточном ветре.

Купальный сезон закончился. Спасателей на пляжах нет.

Около восточного побережья Средиземного моря за последнюю неделю медуз встречали чаще, чем ранее в ноябре. Следует соблюдать осторожность.

На побережье Средиземного моря днем – 23-27 градусов по Цельсию. При этом температура воды – 24 градуса. Высота волн – до 1 м.

В Эйлате днем – около 29 градусов. В Эйлатском заливе волны до 0,5 м, временами возможно более значительное волнение. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Кинерета температура днем – 25-27 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 25 градусов.

На берегу Мертвого моря температура днем – 24-28 градусов. Волны до 0,6 м. Температура воды – 25 градусов.

Напоминаем: купание на пляжах, где нет спасателей, запрещено. К сожалению, многие этот запрет игнорируют.