В "Бен-Гурионе" при досмотре обнаружены более 100 корпусов пистолетов
время публикации: 27 ноября 2025 г., 10:32 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 10:35
Полиция и Налоговое управление сообщили, что в аэропорту "Бен-Гурион" во второй раз за последние две недели пресечена попытка контрабанды частей оружия. Конфискованы более 100 корпусов пистолетов.
Изъятый груз передан в криминалистические лаборатории полиции для дальнейшей экспертизы.
Арестован житель Петах-Тиквы, мужчина в возрасте около 20 лет, вернувшийся в Израиль рейсом из Рима. Ожидается, что его доставят в мировой суд в Ришон ле-Ционе для рассмотрения ходатайства о продлении ареста.