В "Бен-Гурионе" при досмотре обнаружены более 100 корпусов пистолетов

Полиция и Налоговое управление сообщили, что в аэропорту "Бен-Гурион" во второй раз за последние две недели пресечена попытка контрабанды частей оружия. Конфискованы более 100 корпусов пистолетов.

Изъятый груз передан в криминалистические лаборатории полиции для дальнейшей экспертизы.

Арестован житель Петах-Тиквы, мужчина в возрасте около 20 лет, вернувшийся в Израиль рейсом из Рима. Ожидается, что его доставят в мировой суд в Ришон ле-Ционе для рассмотрения ходатайства о продлении ареста.