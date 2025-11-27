x
время публикации: 27 ноября 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 13:42
ШАБАК раскрыл сеть, переводившую оружие и деньги в ПА по указаниям ХАМАСа
Общая служба безопасности (ШАБАК) сообщила о раскрытии террористической инфраструктуры, которую создали жители Кафр-Касема и Рахата для доставки оружия и денежных средств в Палестинскую автономию.

По данным ШАБАК, сеть действовала по указаниям Ахмада Зарзура, гражданина Израиля, проживающего в Турции и действовавшего от имени ХАМАСа. Он использовал семейные и дружеские связи в Кафр-Касеме, чтобы создать канал контрабанды оружия и доставки денег.

Следствие установило, что деньги для террористической инфраструктуры переводились в виде криптовалюты. Из Израиля и заграницы средства поступали на криптокошельки, после чего израильские "менялы" конвертировали их в наличные. На эти деньги фигуранты дела закупали огнестрельное оружие у торговцев оружием в Негеве, а затем переправляли его в ПА.

В ШАБАКе подчеркивают, что речь идет о еще одном примере использования цифровых валют и криминальных каналов торговли оружием внутри Израиля для подпитки террористической деятельности в ПА.

Ожидается, что в ближайшее время против фигурантов дела будут поданы обвинительные заключения.

Израиль
