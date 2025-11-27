Полиция допрашивает 13 нарушителей, проникших в Сирию. Им грозит до четырех лет тюрьмы

13 подозреваемых, которые прорвали разделительное заграждение на границе с Сирией и проникли на сирийскую территорию, были допрошены полицией. Им вменяется причинение ущерба пограничному забору и нарушение границы.

По сообщению полиции, две группы подозреваемых проникли на территорию Сирии одновременно в двух разных местах. На одном участке границы действовала группа из пяти человек, на другом – группа из восьми человек. Они прорвали разделительное заграждение и проникли на территорию Сирии, вынудив ЦАХАЛ начать преследование.

Во время задержания нарушители напали на израильских военнослужащих. Солдаты вернули подозреваемых на израильскую территорию и передали их полиции, сотрудники которой доставили нарушителей в полицейский участок в Кацрине. По итогам допроса будет принято решение о судебном разбирательстве.

Полиция Израиля подчеркивает, что приближение к районам, прилегающим к пограничному забору, запрещено и опасно. Пересечение границы с Сирией или Ливаном является серьезным уголовным правонарушением, наказуемым сроком до 4 лет заключения.