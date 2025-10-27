x
27 октября 2025
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 08:06
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Арабе застрелен 18-летний юноша

Криминал в арабском секторе
Галилея
время публикации: 27 октября 2025 г., 07:23 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 07:23
Пресс-служба полиции Израиля

Утром в понедельник, 27 октября, в Арабе (Галилея) был обстрелян легковой автомобиль. В результате стрельбы смертельное ранение получил 18-летний юноша.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт смерти. Полиция начала расследование убийства.

Это третье убийство в Арабе за последний месяц и пятое с начала года. Кроме того, с начала года два человека получили тяжелые ранения в результате покушения на убийство.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

В Арабе застрелен мужчина