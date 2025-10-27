В Арабе застрелен 18-летний юноша

Утром в понедельник, 27 октября, в Арабе (Галилея) был обстрелян легковой автомобиль. В результате стрельбы смертельное ранение получил 18-летний юноша.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт смерти. Полиция начала расследование убийства.

Это третье убийство в Арабе за последний месяц и пятое с начала года. Кроме того, с начала года два человека получили тяжелые ранения в результате покушения на убийство.