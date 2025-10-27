x
Приговоренный к 17 годам за обман инвесторов Амир Бармели признан виновным в новом мошенничестве

Мошенничество
время публикации: 27 октября 2025 г., 20:28 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 20:33
Приговоренный к 17 годам за обман инвесторов Амир Бармели признан виновным в новом мошенничестве
AP Photo/Jean-Francois Badias

Суд Центрального округа признал Амира Бармели виновным в получении средств обманным путем при отягчающих обстоятельствах, присвоении доверенных средств, подделке документов, отмывании денег, воспрепятствовании правосудию и уничтожении улик.

Как сообщает в понедельник, 27 октября, экономическое издание Bizportal, ранее Бармели был приговорен к 17 годам заключения за обман инвесторов на общую сумму 640 миллионов шекелей: во время судебного процесса по этому делу он продолжил обман инвесторов, "заработав" таким образом еще свыше 18 миллионов.

Амир Бармели, бывший владелец компаний "Рубикон" и "Керен Кела", в рамках сделки с правосудием признался в совершении дополнительных случаях мошенничества: он инициировал новую мошенническую схему и привлек 18,5 миллионов шекелей от 40 инвесторов.

Собранные деньги он использовал на собственные нужды и для финансирования самой мошеннической схемы, построенной по принципу финансовой пирамиды.

В рамках юридической сделки, обвинение и защита договорились о наказании в виде восьми с половиной лет тюрьмы, часть этого срока будет отбываться одновременно с ранее полученным 17-летним сроком. Он также будет должен выплатить штраф в размере 100 тысяч шекелей.

