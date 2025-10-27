x
27 октября 2025
|
последняя новость: 20:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 20:28
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропала 23-летняя Яэль Кадош из Зихрон-Яакова

Розыск
время публикации: 27 октября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 19:26
Внимание, розыск: пропала 23-летняя Яэль Кадош из Зихрон-Яакова
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Яэль Кадош, жительницы Зихрон-Яаков. В последний раз ее видели 27 октября в 15:17 в Бейт-Шемеше на улице Алия.

Приметы пропавшей: рост 1.60. На ней были светлые джинсы и темная кофта.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 02-9902222 или 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook