Внимание, розыск: пропала 23-летняя Яэль Кадош из Зихрон-Яакова

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 23-летней Яэль Кадош, жительницы Зихрон-Яаков. В последний раз ее видели 27 октября в 15:17 в Бейт-Шемеше на улице Алия.

Приметы пропавшей: рост 1.60. На ней были светлые джинсы и темная кофта.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 02-9902222 или 100.