Внимание, розыск: пропал 67-летний Авшалом Тевони из Бней-Циона

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего, жизни и здоровью которого грозит опасность. Пропал 67-летний Авшалом Тевони, житель Бней-Циона. В последний раз его видели в районе Бней-Циона утром в воскресенье, после чего от него не было вестей.

Приметы пропавшего: рост 178 см, среднее телосложение, седые вьющиеся волосы, карие глаза. Был одет в черную майку и серые брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону 100 или по телефону 09-9617201 в полицейский участок Садот.