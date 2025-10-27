ХАМАС сообщил посредникам о работах по извлечению останков 7-9 заложников

Представители террористической организации ХАМАС сообщили посредникам, что находятся в процессе извлечения останков от семи до девяти погибших израильских заложников в разных районах сектора Газы. Об этом сообщил саудовский телеканал "Аш-Шарк" в понедельник, 27 октября.

Останки будут переданы представителям "Красного Креста" сразу после завершения операции. Сообщается, что военное крыло ХАМАСа работает с привлечением тяжелой техники, используемой для расчистки завалов и проведения раскопок, в нескольких районах сектора Газы – в Шаджайе, Нусейрате, в Катарском квартале и в западной части Рафиаха.

По данным арабских источников, ХАМАС передал "Красному Кресту" карты и дополнительные материалы о возможном местонахождении останков израильских заложников.