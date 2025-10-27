99-я дивизия завершила четырехмесячную миссию на севере Газы

ЦАХАЛ сообщает, что 99-я дивизия завершила четырехмесячную миссию на севере сектора Газы. За этот период бойцами данной дивизии были уничтожены сотни целей, в том числе десятки подземных объектов.

По данным ЦАХАЛа, подразделения 99-й дивизии:

- уничтожили сотни складов вооружений, наблюдательных постов, боевых опорных пунктов и объектов террористической инфраструктуры над и под землей;

- нанесли существенный урон возможностям противника;

- участвовали в создании "жёлтой линии" (инженерно-оборудованного рубежа вдоль периметра буферной зоны) и в гуманитарной помощи на севере сектора.

Силами 99-й дивизии были ликвидированы сотни боевиков, в том числе пять командиров батальонов, девять командиров рот и их заместителей в структуре ХАМАСа.

Инженерные войска дивизии уничтожили более километра подземных ходов и туннельных участков на севере сектора.